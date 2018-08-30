Открыта «горячая» линия по экологической ситуации на севере Крыма

"Обратиться с вопросами граждане могут по телефонам: +7 (978) 91 91 144 — отдел санитарного надзора Межрегионального управления, +7 (978) 91 91 137 — территориальный отдел по Красноперекопскому и Первомайскому районам", — говорится в сообщении.

Время проведения консультаций: с 10.00 до 17.00 (перерыв 13.00-13.45).

Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс в атмосферу вещества неизвестного происхождения. На металлических предметах, крышах домов, листьях деревьев образовался маслянистый налет, имеющий желтоватый оттенок.