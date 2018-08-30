Открыта «горячая» линия по экологической ситуации на севере Крыма 

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. В связи с экологической ситуацией в Красноперекопском районе, межрегиональное управление Роспотребнадзора по РК и Севастополю запустило «горячую линию» для жителей и гостей полуострова, сообщает пресс-служба ведомства.
"Обратиться с вопросами граждане могут по телефонам: +7 (978) 91 91 144 — отдел санитарного надзора Межрегионального управления, +7 (978) 91 91 137 — территориальный отдел по Красноперекопскому и Первомайскому районам", — говорится в сообщении.
Время проведения консультаций: с 10.00 до 17.00 (перерыв 13.00-13.45).
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс в атмосферу вещества неизвестного происхождения. На металлических предметах, крышах домов, листьях деревьев образовался маслянистый налет, имеющий желтоватый оттенок.
В город была направлена группа специалистов Минэкологии РК, крымского управления Роспотребнадзора и прокуратуры. В Минприроды добавили, что в ведомство поступали обращения крымчан о выбросах загрязняющих веществ в воздух на территории городских округов Армянск и Красноперекопск.