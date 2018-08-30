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Ростовские власти намерены привлечь федеральные средства для борьбы с мусорными свалками
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Ростовские власти намерены привлечь федеральные средства для борьбы с мусорными свалками 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: 161.ru
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 августа. /ТАСС/. Власти Ростовской области намерены обратиться в Минприроды РФ для привлечения федерального финансирования на ликвидацию 22 несанкционированных мусорных свалок, образовавшихся в регионе еще в 1960-70-х годах, сообщил на пресс-конференции в четверг министр ЖКХ региона Андрей Майер.
"Свалки образованы в 1960-70 годах, имеют большие объемы и требуют рекультивации. Для этого необходимо по каждой разработать проект, провести [необходимые] процедуры… нужны серьезные средства. У нас порядка 22 полигонов сегодня в ходе разработки проекта уходят на экологическую экспертизу. После получения заключения… документы будут подаваться в Минприроды РФ для привлечения федеральных денежных средств для рекультивации данных свалок", — сказал Майер, не уточнив, какая именно сумма требуется на реализацию проекта.
Он также добавил, что в городе Таганроге несанкционированная свалка должна быть закрыта по решению суда, для этого разрабатывается необходимая документация.
Всего, по словам министра, сейчас в Ростовской области, только по официальным данным, насчитывается 268 несанкционированных свалок. Ежегодно в регионе образуется более 1,6 млн тонн твердых коммунальных отходов (ТКО), при этом менее 6% существующих мест размещения ТКО соответствуют действующему законодательству.
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