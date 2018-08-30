Ростовские власти намерены привлечь федеральные средства для борьбы с мусорными свалками

"Свалки образованы в 1960-70 годах, имеют большие объемы и требуют рекультивации. Для этого необходимо по каждой разработать проект, провести [необходимые] процедуры… нужны серьезные средства. У нас порядка 22 полигонов сегодня в ходе разработки проекта уходят на экологическую экспертизу. После получения заключения… документы будут подаваться в Минприроды РФ для привлечения федеральных денежных средств для рекультивации данных свалок", — сказал Майер, не уточнив, какая именно сумма требуется на реализацию проекта.

Он также добавил, что в городе Таганроге несанкционированная свалка должна быть закрыта по решению суда, для этого разрабатывается необходимая документация.

Всего, по словам министра, сейчас в Ростовской области, только по официальным данным, насчитывается 268 несанкционированных свалок. Ежегодно в регионе образуется более 1,6 млн тонн твердых коммунальных отходов (ТКО), при этом менее 6% существующих мест размещения ТКО соответствуют действующему законодательству.