На Кубани создадут «дорожную карту» по реализации проекта ОНФ «Зеленый щит»

В региональном отделении Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае прошло заседание экспертной группы по вопросу реализации проекта «Зеленый щит» в регионе. В этот раз особую зеленую зону общественники инициируют в муниципальном образовании Армавир

В ходе заседания приняли решение об организации отдельной площадки по экологическим проектам регионального отделения ОНФ на предстоящем форуме экологической тематики в Армавире. Научно-практическое мероприятие проведут впервые, оно инициировано главой Армавира Андреем Харченко . Согласно договоренности с экспертами ОНФ, к концепции проекта форума — современные технологии озеленения, организация общественных пространств и воспроизводство природных ресурсов — будет добавлена тематика защиты зеленых насаждений.

Напомним, в 2016 г. вступил в силу федеральный закон №353-ФЗ «Об охране окружающей среды». На сегодняшний день во всех регионах страны представители Народного фронта работают над созданием зеленых зон.

«Эксперты регионального отделения ОНФ готовы выступить организаторами экологических площадок форума. Данное мероприятие позволит собрать на одном пространстве все 44 муниципальных образования региона и комплексно подойти к вопросу создания особо охраняемых зеленых территорий. Итогом форума станет создание «дорожной карты» по реализации проекта ОНФ «Зеленый щит» в Краснодарском крае, — резюмировала эксперт Народного фронта, депутат Госдумы Светлана Бессараб . — Кроме того, в рамках форума предлагаем на второй площадке реализовать тематику защиты лесных насаждений, которая очень актуальна для нашего региона».

В рамках работы группы обозначена тематика форума. Краснодарские представители ОНФ выступят организаторами на двух площадках, которые отвечают за защиту и сохранение природного экологического разнообразия зеленых насаждений Кубани.

Напомним, активисты ОНФ проверили доступность полисов ОСАГО в Краснодарском крае.