Крымские власти назвали причину выброса химического вещества

«Выпадению вещества способствовало продолжительное повышение температуры атмосферного воздуха, длительное отсутствие осадков, а также понижение уровня воды в кислотонакопителе. Обстановка в городе находится под контролем соответствующих служб и правительства Республики Крым», — сказал Михайличенко.

Он отметил, что в связи с возникшей ситуацией создан оперативный штаб. В городе постоянно находятся сотрудники Главного управления МЧС России по Крыму, Крымского управления Роспотребнадзора , а также министерства экологии и природных ресурсов РК, природоохранной и городской прокуратуры

В ночь с 23 на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестных веществ, из-за чего на листьях деревьев и крышах домов появился маслянистый налет желтоватого цвета. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что выбросы произошли на заводе «Титан» в Армянске. В пресс-службе завода сообщили, что предприятие не было причастно к инциденту. Позже Аксенов заявил, что выбросы вредных веществ в Армянске были, возможно, осуществлены не с завода «Крымский титан» , а с ОАО «Крымский содовый завод» или же с АО «Бром».

28 августа специалисты крымского управления Роспотребнадзора не выявили превышения предельно-допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе близ химзавода в городе Армянске.