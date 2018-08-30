В Башкирии планируется построить 9 полигонов ТКО

30 августа состоялось совещание о готовности перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

1 января 2019 года вся Россия переходит на новую систему обращения с отходами. Для этого со стороны Министерства природопользования и экологии РБ подготовлена практически вся нормативная правовая база (утверждены нормативы накопления ТКО, территориальная схема обращения с отходами, порядок накопления твердых коммунальных отходов, правила регулирования деятельности региональных операторов и т.д.).

— По всем пяти зонам деятельности региональных операторов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, определенными территориальной схемой, выбраны региональные операторы. Для обеспечения сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов региональными операторами с 1 января 2019 года на территории республики имеются 36 полигонов ТКО, вошедших в государственный реестр объектов размещения отходов, 13 мусоросортировочных комплексов (линий), 4 установки по обезвреживанию ртутьсодержащих отходов, 2 предприятия по обработке макулатуры и 2 предприятия по переработке автомобильных покрышек, — рассказали в пресс-службе правительства региона.

Кроме того, в Башкирии запланировано строительство 9 полигонов ТКО, 26 мусоросортировочных комплексов (участков), 48 мусороперегрузочных пунктов и 3 экотехнопарков.

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