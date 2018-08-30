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Власти КЧР предложили внести в нацпроект «Экология» рекультивацию трех полигонов ТБО
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Власти КЧР предложили внести в нацпроект «Экология» рекультивацию трех полигонов ТБО 

ТАСС 48 минут назад
ЧЕРКЕССК, 30 августа. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) предлагают Минприроды России включить в нацпроект «Экология» мероприятия по рекультивации первой очереди хвостохранилища Урупского горно-обогатительного комбината (ГОК) и трех полигонов твердых бытовых отходов (ТБО). Это позволит улучшить экологические условия для 150 тыс. жителей республики, сообщил в четверг и.о. премьер-министра КЧР Эльдар Байчоров.
"Правительством КЧР разработан ряд предложений для включения в нацпроект «Экология». В программу «Чистая страна» предлагаем включить проекты по рекультивации первой очереди хвостохранилища Урупского ГОК и полигонов ТБО в Карачаевске, станице Зеленчукской и селе Первомайском. Ликвидация этих четырех объектов позволит к концу 2024 года восстановить 1015 га, улучшить экологические условия для 150 тыс. жителей республики", — сказал он на совещании в Черкесске с участием полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александра Матовникова.
Байчоров отметил, что также разработаны и внесены предложения по созданию в шести районах республики мусоросортировочных комплексов, что тоже позволит уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.
Ранее сообщалось, что по программе «Чистая страна» в Карачаево-Черкесии с 2017 года проводится рекультивация полигона бытовых отходов в Абазинском районе республики на площади 12 га, которая завершится в этом году. Общий объем финансирования работ за два года составит более 143 млн рублей.
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