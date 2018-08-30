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Окружная столица присоединится ко Всемирному дню чистоты
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Окружная столица присоединится ко Всемирному дню чистоты 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 46 минут назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
В Ханты-Мансийске 15 сентября в 12:00 пройдет акция Всемирный день чистоты «Сделаем!». К благородной миссии по очистке города от мусора может присоединиться каждый. Место сбора в районе улицы Ледовая, вход «Тропа здоровья» Природного парка «Самаровский Чугас».
Это гражданская акция, цель которой — объединить общество, власть, бизнес и средства массовой информации в одну команду для очистки природы от мусора.
Проект поддерживает раздельный сбор и переработку отходов, выступает за экологическое просвещение, продвижение принципов снижения потребления и устойчивого развития. К проведению дня чистоты уже присоединились133 страны, в том числе и Россия.
Напомним, движение зародилось в Эстонии в 2008 году. Поводом послужила масштабная кампания по ликвидации несанкционированных свалок силами добровольцев: 3 мая 2008 года 50 000 волонтеров за 5 часов очистили природу от 10 000 тонн мусора, которые отправили на утилизацию и переработку.
С более подробной информацией о мероприятии можно ознакомиться на сайте: https://sdelaem2018.ru/
Контакты координаторов в Ханты-Мансийском автономном округе: hant@sdelaem2018.ru, https://vk.com/sdelaem86.
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
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