Окружная столица присоединится ко Всемирному дню чистоты

Ханты-Мансийске 15 сентября в 12:00 пройдет акция Всемирный день чистоты «Сделаем!». К благородной миссии по очистке города от мусора может присоединиться каждый. Место сбора в районе улицы Ледовая, вход «Тропа здоровья» Природного парка «Самаровский Чугас».

Это гражданская акция, цель которой — объединить общество, власть, бизнес и средства массовой информации в одну команду для очистки природы от мусора.

Проект поддерживает раздельный сбор и переработку отходов, выступает за экологическое просвещение, продвижение принципов снижения потребления и устойчивого развития. К проведению дня чистоты уже присоединились133 страны, в том числе и Россия.

Напомним, движение зародилось в Эстонии в 2008 году. Поводом послужила масштабная кампания по ликвидации несанкционированных свалок силами добровольцев: 3 мая 2008 года 50 000 волонтеров за 5 часов очистили природу от 10 000 тонн мусора, которые отправили на утилизацию и переработку.

С более подробной информацией о мероприятии можно ознакомиться на сайте: https://sdelaem2018.ru/

Контакты координаторов в Ханты-Мансийском автономном округе: hant@sdelaem2018.ru, https://vk.com/sdelaem86.