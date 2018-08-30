Ряд организаций сбрасывали сточных вод с завышенной концентрацией загрязняющих веществ в Копорскую губу

Ряд организаций осуществляет сброс производственных поверхностных дренажных сточных вод в Копорскую губу Финского залива с превышением допустимой концентрации загрязняющих веществ. Должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе Прокуратуры ЛО, в Сосновом Бору выявлены нарушения Водного кодекса РФ и Федерального закона «Об охране окружающей среды»

Проведена проверка организаций, осуществляющих использование водных объектов в целях сброса сточных, в том числе дренажных вод.

Оказалось, что ряд организаций осуществляет сброс производственных поверхностных дренажных сточных вод в Копорскую губу Финского залива с превышением допустимой концентрации загрязняющих веществ.

За данные нарушения 3 должностных лица привлечено к дисциплинарной ответственности.