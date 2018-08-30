Более 5 тыс. гостей и участников ожидается на Климатическом форуме городов

Более 5 тыс. гостей и участников ожидается на II Климатическом форуме городов, который пройдет 6-7 сентября в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

«В прошлом году мы проводили мероприятие в «Манеже», было около 5 тыс. человек. Причем это был конец августа и пора отпусков, поэтому международных экспертов было меньше. Сейчас форум перенесли на сентябрь, и я думаю, что экспертов и посетителей будет больше. Я боюсь делать прогнозы, но надеюсь, что будет более 5 тыс. человек», — сказал А. Кульбачевский.

Он отметил, что первый климатический форум прошел в прошлом году по инициативе московских властей и глав различных российских городов. «И в этом году мы пойдем дальше. Мы научились разрабатывать планы действий, но чтобы их выполнять, нам необходимо внедрение новейших технологий, финансовые инструменты и прочее. Второй форум, который пройдет 6-7 сентября, будет более насыщенным и детальным. Наверное, всем специалистам будет очень-очень интересно», — сказал руководитель департамента.

По словам А. Кульбачевского, лекционная программа будет включать в себя выступления экспертов о «зеленых стандартах» строительства, благоустройстве, об охране окружающей среды, энергоэффективности, экологической стабильности, экологических инвестициях и так далее. Также будут представлены выставочные проекты, посвященные климатическим и экологическим технологиям, используемым в различных городах, в том числе в Москве.

Как уточнили в пресс-службе департамента, посетить форум может любой желающий, однако предварительно нужно зарегистрироваться на официальном сайте.