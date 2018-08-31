В Балашихе проходят работы по экореабилитации рек

МОСКВА , 31 авг — РИА Новости . В ходе работ по экологической реабилитации рек Пехорка и Малашка в черте городского округа Балашиха из русел рек извлечено уже более 77 тыс. кубометров донных отложений, говорится в сообщении на портале министерства экологии природопользования Московской области

Как отметили специалисты министерства в ходе проверки, реабилитация рек идет в соответствии с графиком. По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, до конца 2018 года намечено завершить работы по экологической реабилитации Пехорки от Леоновского шоссе до впадения в нее реки Чечера, в районе деревни Фенино.

Министр также сообщил, что заключен государственный контракт с ООО «Подрядчик», которое выиграло конкурс на экологическую реабилитацию рек Яуза, Борисовка и Сукромка в черте городского округа Мытищи.