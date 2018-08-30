Более 77 тыс. кубометров донных отложений извлечено из русел рек в Балашихе

right"Специалисты минэкологии проинспектировали ход работ по экологической реабилитации рек Пехорка и Малашка в черте городского округа Балашиха. Работы ведет АО «МСУ-1» по государственному контракту с министерством, заключенному в прошлом году", — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, реабилитация рек идет в соответствии с графиком. До конца 2018 года планируется завершить работы по экологической реабилитации Пехорки от Леоновского шоссе до впадения в нее реки Чечера.