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Более 77 тыс. кубометров донных отложений извлечено из русел рек в Балашихе
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Более 77 тыс. кубометров донных отложений извлечено из русел рек в Балашихе 

РИА Новости + ещё 2 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Около 77 тысяч кубометров донных отложений извлечено в ходе экореабилитации из русел рек подмосковной Балашихи, говорится в пресс-релизе министерства экологии Московской области.
right"Специалисты минэкологии проинспектировали ход работ по экологической реабилитации рек Пехорка и Малашка в черте городского округа Балашиха. Работы ведет АО «МСУ-1» по государственному контракту с министерством, заключенному в прошлом году", — отмечается в сообщении.
По данным ведомства, реабилитация рек идет в соответствии с графиком. До конца 2018 года планируется завершить работы по экологической реабилитации Пехорки от Леоновского шоссе до впадения в нее реки Чечера.
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