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В Росприроднадзоре назвали виновного в загрязнении реки Охты
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В Росприроднадзоре назвали виновного в загрязнении реки Охты 

АиФ Санкт-Петербург 38 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Виновным в загрязнении реки Охты оказался директор мебельного производства, которое находится неполадеку. Напомним, что водоем окрасился в зеленый цвет.
Специалисты Росприроднадзора определили, что сброс битого кирпича, обломков арматуры и деревянный конструкций произошел в субботу, 25 августа.
Бизнесмен заявил, что таким необычным способом он хотел укрепить берег реки. Мужчина заключил договор с одной из компании на поставку вторичного щебня, но вместо этого ему привезли строительные отходы.
В ведомтсве сообщают, что даже отсыпка берега без проекта, соглашения и документации является природоохранным нарушением. Решается вопрос о возбуждении административного дела.
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