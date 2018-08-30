В Росприроднадзоре назвали виновного в загрязнении реки Охты

Виновным в загрязнении реки Охты оказался директор мебельного производства, которое находится неполадеку. Напомним, что водоем окрасился в зеленый цвет.

Специалисты Росприроднадзора определили, что сброс битого кирпича, обломков арматуры и деревянный конструкций произошел в субботу, 25 августа.

Бизнесмен заявил, что таким необычным способом он хотел укрепить берег реки. Мужчина заключил договор с одной из компании на поставку вторичного щебня, но вместо этого ему привезли строительные отходы.

В ведомтсве сообщают, что даже отсыпка берега без проекта, соглашения и документации является природоохранным нарушением. Решается вопрос о возбуждении административного дела.