Аргази оградят от сточных вод Карабаша 

Более 210 миллионов рублей из бюджета Челябинской области выделены на защиту Аргазинского водохранилища от промышленных стоков Карабаша, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на губернатора Бориса Дубровского.
Аргази являются основным источником питьевой воды для Челябинска, Копейска, Коркино и Еманжелинска. Чтобы сделать эту воду чище решено построить обводной канал для протекающей по территории Карабаша и впадающей в Аргази реки Сак-Элга, а также создать в городе пруд-накопитель. Реализация проекта позволит в 20-25 раз уменьшить поступление тяжелых металлов в Аргазинское водохранилище. Сейчас река Сак-Элга течет по загрязненным отвалам бывшего комбината «Карабашмедь» и загрязняет питьевой источник. Построить новое русло для реки планируется уже до конца 2018 года. В течение многих лет территория Карабаша испытывала мощное техногенное воздействие от деятельности по добыче и производству меди, поэтому вода в Сак-Элге стала цветной. Сейчас текущие выбросы вредных веществ в Карабаше сведены до минимума, но образовавшееся за 70 лет загрязнение территории представляет серьезную опасность для окружающей среды и населения. Река и атмосферные осадки ежегодно вымывают и выносят с загрязненной территории округа в Аргазинское водохранилище тонны солей тяжелых металлов, а также размывают захоронения расположенного в городе старого кладбища.