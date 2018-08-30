Ещё
Аргази оградят от сточных вод Карабаша
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аргази оградят от сточных вод Карабаша 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Более 210 миллионов рублей из бюджета Челябинской области выделены на защиту Аргазинского водохранилища от промышленных стоков Карабаша, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на губернатора Бориса Дубровского.
Аргази являются основным источником питьевой воды для Челябинска, Копейска, Коркино и Еманжелинска. Чтобы сделать эту воду чище решено построить обводной канал для протекающей по территории Карабаша и впадающей в Аргази реки Сак-Элга, а также создать в городе пруд-накопитель. Реализация проекта позволит в 20-25 раз уменьшить поступление тяжелых металлов в Аргазинское водохранилище. Сейчас река Сак-Элга течет по загрязненным отвалам бывшего комбината «Карабашмедь» и загрязняет питьевой источник. Построить новое русло для реки планируется уже до конца 2018 года. В течение многих лет территория Карабаша испытывала мощное техногенное воздействие от деятельности по добыче и производству меди, поэтому вода в Сак-Элге стала цветной. Сейчас текущие выбросы вредных веществ в Карабаше сведены до минимума, но образовавшееся за 70 лет загрязнение территории представляет серьезную опасность для окружающей среды и населения. Река и атмосферные осадки ежегодно вымывают и выносят с загрязненной территории округа в Аргазинское водохранилище тонны солей тяжелых металлов, а также размывают захоронения расположенного в городе старого кладбища.
АиФ: последние новости
На Южном Урале стартует акция «Сдай макулатуру – спаси дерево» Владелец челябинской шиномонтажки оштрафован на 30 тысяч за мусор Верхнеуральское МУП «Благоустройство» загрязняло реку Урал
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Иосиф Кобзон202
Российские пенсии сравнили с мировыми769
Реутов пылает43
Поклонская выступила с резким призывом122
Табаков лишил детей наследства14
Видео
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
01:54
Российские пенсии сравнили с мировыми
Общество
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
01:27
Хотел всех взорвать: подробности дебоша на рейсе Москва-Душанбе
Происшествия
01:00
Андреева публикует романтические снимки с мужем
Шоу-бизнес
00:32
Лукашенко согласовал встречу с Путиным
Политика
05:11
Пока вы спали: в России начнут новую «стройку века»
Общество
02:53
Табаков лишил детей наследства
Шоу-бизнес
29:16
LIVE: Обращение Путина к россиянам
Политика
00:43
Европарламент призвал к диалогу с РФ
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение