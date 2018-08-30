Осенью в Ярославской области посадят 40 тысяч деревьев

Осенью в Ярославской области намерены посадить 40 тысяч деревьев хвойных и лиственных пород. Речь идет не только о землях лесного фонда, но и парках и скверах городов.

Акция «Живи, лес!» стартует в сентябре. В ней примут участие арендаторы участков и волонтеры. Сейчас специалисты департамента лесного хозяйства подбирают участки для проведения мероприятий. Они обрабатывают почву и убирают сорную растительность. Это поможет молодым саженцам лучше прижиться в земле.

Во время первого этапа восстановления леса ярославцы посадили 50 тысяч деревьев на 26,5 гектарах.