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«Кладбище» автомобильных покрышек образовалось в Усть-Илимске
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«Кладбище» автомобильных покрышек образовалось в Усть-Илимске 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Собственников земельного участка в Усть-Илимске пытаются через суд обязать убрать свалку автомобильных покрышек. Опасные отходы расположены на 1 937 тыс. кв. метров, сообщила 29 августа пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
С июля 2015 года по декабрь 2016 года в городе строился завод по переработке старых шин и покрышек в резиновую плитку. Для будущего предприятия арендовали помещение, а также организовали сбор старого автомобильного материала с устьилимцев. Однако строительство завода так и не было завершено, а переработка шин приостановилась. Шины так и остались лежать на земельном участке, который к тому же не был покрыт специальным водонепроницаемым покрытием, что нарушает требования законодательства по охране окружающей среды. Кроме того, участок никто не охраняет, нарушаются противопожарные требования и законодательство в сфере охраны атмосферного воздуха.
Вместе с тем, автомобильные покрышки относятся к отходам, захоронение которых будет запрещено с 1 января 2019 года. Они наносят вред экологии Ангарского водного бассейна, поскольку они весьма токсичны и не разлагаются.
Собственники участка отказались убирать отходы добровольно, поэтому природоохранный прокурор подал в суд иск, чтобы участок привели в безопасное с экологической точки зрения состояние.
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