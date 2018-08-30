В режиме конспирации: на челябинскую свалку продолжили вывозить мусор, вопреки запретам

На челябинской свалке ограничили приём мусора. Но, вопреки запретам, городские компании продолжают захламлять закрытую площадку. Общественники устроили слежку и сняли, как туда заезжают одна машина за другой. В мэрии заявили, что такое невозможно, но чиновники готовы рассмотреть все жалобы на подобные нарушения.

Отходы на свалку могут вывозить только мусоровозы, но общественники увидели там и другие машины

— Мы хотели убедиться в том, что городская свалка закрыта. Нашему удивлению не было предела. Свалка не просто не закрыта, она перешла на круглосуточный режим работы, — прокомментировали своё видео общественники. — Машины с мусором стараются приезжать рано утром, соблюдая режим конспирации. Так мы проводим рекультивацию свалки и соблюдаем экологическое законодательство?

В ответ на это в пресс-службе городской администрации подчеркнули, что свалка не закрыта полностью. Она продолжает принимать отходы. Но туда пускают только специальные мусоровозы и только с бытовым мусором с контейнерных площадок.

— Отходы на свалку будут принимать до тех пор, пока Регоператор не приступит к своим обязанностям, — уточнили в мэрии. — Но уже сейчас ни частные компании, ни бюджетные организации, ни строители не могут туда провозить отходы. Все они обязаны вывозить мусор на новый полигон.

Видео: АнтиСмог/vk.com По словам чиновников, въезд городской свалки тщательно охраняется и просто так туда никого не пропускают. Но все заявления о нарушениях чиновники готовы принять. Сообщить о незаконном складировании мусора можно в городское управление экологии и в администрацию — через интернет-приёмную или соцсети.

С нового года мусор вывозят из Челябинска на полигон в Полетаево. Первыми на новую площадку перешли городские бюджетники. Потом объёмы с каждым днём стали увеличивать. Сегодня уже треть отходов, это около 100 машин в день, уходит на полигоны возле Полетаево и Урефты.

16 августа арбитражный суд области по требованию Росприроднадзора запретил «ГорЭкоЦентру» вывозить отходы на свалку. В скором времени компанию ждут большие изменения. Её не станут ликвидировать, а наделят новыми функциями. Сейчас чиновники работают над их списком.

Саму свалку чиновники хотят превратить в зелёный холм с травой и кустарниками. Территорию с мусором будут рекультивировать, как в Корее.

После этого в регионе появятся новые мусоросортировочные комплексы. На их строительство выделят 139 миллионов рублей.