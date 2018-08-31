Ещё
Рыболовные сети с разлагающимися останками рыбы вытащили из Байкала
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рыболовные сети с разлагающимися останками рыбы вытащили из Байкала 

АиФ Иркутск + ещё 4 42 минуты назад
Фото: АиФ Иркутск
Огромную рыболовную сеть подняли со дна Байкала недалеко от поселка Листвянка активисты экологической общественной организации «Глубина ответственности». 40-метровая сеть была заполнена останками разлагающихся рыб и водорослей, сообщила 30 августа пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Активисты рассказывают, что во время практически каждого погружения они находят сети, поэтому «Глубина ответственности» планирует провести масштабную акцию по очистке дна Байкала от сетей. Сейчас организация ищет средства на ее проведение. Заместитель директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Василий Пестерев отмечает, что такая работа очень важна, поскольку поможет предотвратить экологическую катастрофу на озере.
Ранее президент экологической общественной организации «Глубина ответственности» Александр Красовский предложил создать в Иркутской области отряд водолазов по очистке Байкала от сетей. На Первом открытом форуме Байкальской межрегиональной прокуратуры, который прошел 30 мая 2018 года, он заявил (и предоставил видео— и фотодоказательства), что дно озера все затянуто брошенными сетями. По его словам, прежде чем упасть на дно, сеть приносит большой вред природе — в нее попадают рыбы, нерпы, водоплавающие птицы, эндемичные губки.
АиФ Иркутск: последние новости
«Кладбище» автомобильных покрышек образовалось в Усть-Илимске Мусороперерабатывающий завод начнут строить под Ангарском в 2019 году Супермаркет в Ново-Ленино в Иркутске загорелся из-за замыкания холодильника
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«С Медведевым что-то не так»589
Россия призвала США оставить «бесчинствующих подопечных»126
Подсчитано наследство Кобзона348
44-летняя Порошина ждет пятого ребенка20
Умер муж Матвиенко515
Видео
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
01:13
Россия усилит Сирию
Армия Войска
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
01:54
Российские пенсии сравнили с мировыми
Общество
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
03:27
Украинцы поглумились над смертью Кобзона
Общество Украина
03:50
Звезды отреагировали на смерть Кобзона
Шоу-бизнес
01:08
Путину сделали «царский» подарок
Политика
03:21
Сирия «уходит из-под пальцев» США
В мире
01:27
Хотел всех взорвать: подробности дебоша на рейсе Москва-Душанбе
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение