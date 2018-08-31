Рыболовные сети с разлагающимися останками рыбы вытащили из Байкала

Огромную рыболовную сеть подняли со дна Байкала недалеко от поселка Листвянка активисты экологической общественной организации «Глубина ответственности». 40-метровая сеть была заполнена останками разлагающихся рыб и водорослей, сообщила 30 августа пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Активисты рассказывают, что во время практически каждого погружения они находят сети, поэтому «Глубина ответственности» планирует провести масштабную акцию по очистке дна Байкала от сетей. Сейчас организация ищет средства на ее проведение. Заместитель директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Василий Пестерев отмечает, что такая работа очень важна, поскольку поможет предотвратить экологическую катастрофу на озере.