Рыболовные сети с разлагающимися останками рыбы вытащили из Байкала 

Огромную рыболовную сеть подняли со дна Байкала недалеко от поселка Листвянка активисты экологической общественной организации «Глубина ответственности». 40-метровая сеть была заполнена останками разлагающихся рыб и водорослей, сообщила 30 августа пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Активисты рассказывают, что во время практически каждого погружения они находят сети, поэтому «Глубина ответственности» планирует провести масштабную акцию по очистке дна Байкала от сетей. Сейчас организация ищет средства на ее проведение. Заместитель директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Василий Пестерев отмечает, что такая работа очень важна, поскольку поможет предотвратить экологическую катастрофу на озере.
Ранее президент экологической общественной организации «Глубина ответственности» Александр Красовский предложил создать в Иркутской области отряд водолазов по очистке Байкала от сетей. На Первом открытом форуме Байкальской межрегиональной прокуратуры, который прошел 30 мая 2018 года, он заявил (и предоставил видео— и фотодоказательства), что дно озера все затянуто брошенными сетями. По его словам, прежде чем упасть на дно, сеть приносит большой вред природе — в нее попадают рыбы, нерпы, водоплавающие птицы, эндемичные губки.