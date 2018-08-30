Медведь пришел за едой на несанкционированную свалку в Хабаровском крае. Видео

Жители Хабаровского края сняли видеоролик около дач под Амурском про медведя, который за пропитанием пришел на несанкционированную свалку. Хищник выбрал себе пакет по вкусу и ушел в лес. Об этом сообщило ИА «Хабаровский край сегодня».

Как рассказал агентству глава отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства краевого министерства природных ресурсов Юрий Колпак, ведомство рекомендовало председателям дачных товариществ убрать незаконные свалки с обочин дорог, чтобы, в том числе, не привлекать хищников.