В Минприроды анонсировали подъем опасных для экологии судов со дна Волги

России Дмитрий Кириллов. МОСКВА , 30 авг — РИА Новости . Затонувшие суда, представляющие экологическую опасность, в 2021-2024 годах будут подняты со дна Волги в рамках национального проекта «Экология», сообщил РИА Новости директор департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды

"Речь идет о 2021 годе, потому что мы должны завершить их инвентаризацию, выявить потенциально экологически опасные из того перечня судов, которые сегодня стоят на учёте в Росморречфлоте. В рамках проекта до 2024 года все эти потенциально опасные суда мы из Волги уберём", — сказал Кириллов.

По его словам, опасность для граждан представляют остатки топлива в баках, а также нахождение судов рядом с пляжами.

Как сообщал ранее Кириллов РИА Новости, финансирование проекта по оздоровлению Волги составит более 260 миллиардов рублей на 2017-2025 годы, в том числе почти 120 миллиардов из федерального бюджета.

Проект по оздоровлению Волги, разработанный Минприроды по поручению президента Владимира Путина , предполагает улучшение качества жизни 60 миллионов граждан России, сокращение отведения загрязненных сточных вод в девять раз, ликвидацию наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, сохранение биоразнообразия и сбережение системы Волго-Ахтубинской поймы и устья Волги.

Кроме того, запланированная в рамках национального проекта «Экология» программа по сохранению уникальных водоёмов, к которым относится Волга, поможет наведению порядка на берегах и их очистке от мусора. Также прорабатывается вопрос о снабжении чистой питьевой водой жителей сельской местности.

Как уточнили в пресс-службе Минприроды, акция по уборке берегов «Вода России» проводится с 2014 года на берегах Байкала, Волги, Дона, Енисея, Оби, Амура, Урала, Печоры и множества других рек, озер, водохранилищ и родников. Только за 2017 год в рамках акции было собрано более 239 тысяч кубометров мусора.