Очистку арктической зоны Коми планируется начать с 2019 года

СЫКТЫВКАР , 29 августа. / ТАСС /. Дочерние структуры "Газпрома" планируют приступить к ликвидации накопленного экологического ущерба на арктической территории Республики Коми в середине 2019 года. Об этом сообщил в среду журналистам министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Роман Полшведкин.

"В инвестиционных планах дочерних структур «Газпрома» значится начать рекультивацию в Коми с 2019 года. Речь идет об очистке Арктики от брошенной техники, вахтовых домиков, автопокрышек, бытовых отходов, которые проходят термическую обработку на мобильной установке, на которую получено положительное заключение экологической экспертизы, и все экологические стандарты соблюдены. Такая работа сейчас активно ведется в Ямало-Ненецком автономном округе, если компании придут с этими технологиями и к нам в Коми, это будет огромный плюс, появится возможность справиться с мусором", — сказал министр.

"Эта работа идет, может, не такими темпами, как хотелось бы, что связано с финансированием. Действует программа по ликвидации накопленного ущерба, и арктическая зона является одной из приоритетных. Очищать Арктику нужно до тех пор, пока полностью не будет очищена. Сейчас туда заходят новые хозяйствующие субъекты, которые ведут свою деятельность в соответствии с новыми требованиями, но все, что осталось, надо убрать, эта позиция и руководства страны", — сказал Исмаилов.