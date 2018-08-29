Очистку арктической зоны Коми планируется начать с 2019 года 

СЫКТЫВКАР, 29 августа. /ТАСС/. Дочерние структуры "Газпрома" планируют приступить к ликвидации накопленного экологического ущерба на арктической территории Республики Коми в середине 2019 года. Об этом сообщил в среду журналистам министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Роман Полшведкин.
"В инвестиционных планах дочерних структур «Газпрома» значится начать рекультивацию в Коми с 2019 года. Речь идет об очистке Арктики от брошенной техники, вахтовых домиков, автопокрышек, бытовых отходов, которые проходят термическую обработку на мобильной установке, на которую получено положительное заключение экологической экспертизы, и все экологические стандарты соблюдены. Такая работа сейчас активно ведется в Ямало-Ненецком автономном округе, если компании придут с этими технологиями и к нам в Коми, это будет огромный плюс, появится возможность справиться с мусором", — сказал министр.
Как дополнил его прибывший в Сыктывкар с рабочей поездкой председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, российскую Арктику чистят также сотрудники и Минприроды, и Минобороны России.
"Эта работа идет, может, не такими темпами, как хотелось бы, что связано с финансированием. Действует программа по ликвидации накопленного ущерба, и арктическая зона является одной из приоритетных. Очищать Арктику нужно до тех пор, пока полностью не будет очищена. Сейчас туда заходят новые хозяйствующие субъекты, которые ведут свою деятельность в соответствии с новыми требованиями, но все, что осталось, надо убрать, эта позиция и руководства страны", — сказал Исмаилов.
По его словам, на данный момент готовится новый национальный проект, его паспорт утверждается в аппарате правительства РФ. Нацпроект рассчитан до 2024 года, в нем есть программа «Чистая страна» по ликвидации накопленного экологического ущерба. «Но эти сроки не значат, что после 2024 года никто не будет этим заниматься, просто работа перейдет в другой формат. Основная проблема — убрать бочки, тару из-под топлива. Это все собирается и увозится на утилизацию», — сказал Исмаилов, отвечая на вопросы ТАСС.