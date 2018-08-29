Три крымских предприятия опровергли свою причастность к выбросам на севере региона

СИМФЕРОПОЛЬ , 29 августа. / ТАСС /. Крымские предприятия ПАО «Крымский содовый завод», АО «Бром» и ООО «Титановые инвестиции» опровергли свою причастность к выбросам на севере региона. Об этом представители предприятий сообщили ТАСС.

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 августа в городе Армянск произошел выброс неизвестного вещества. Пользователи соцсетей писали, что на крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет, а в населенном пункте несколько дней стоит запах кислоты. Специалисты прокуратуры , Роспотребназдора и министерства природы и экологии Крыма проводят экспертизу, которая поможет в том числе понять происхождение выброса. Симферопольская природоохранная прокуратура начала проверку трех предприятий на севере Крыма, которые могли стать источником выброса неизвестного вещества — ПАО «Крымский содовый завод», АО «Бром», ООО «Титановые инвестиции».

"Результаты предварительной экспертизы профильных республиканских служб подтверждают ранее озвученное официальное заявление администрации АФ ООО «Титановые Инвестиции», что превышение концентрации хлористого водорода в воздушной среде населенных пунктов Северного Крыма не связано с деятельностью титанового завода", — сказали в пресс-службе ООО «Титановые инвестиции».

Замдиректора Крымского содового завода Тарас Филипчук также сообщил ТАСС, что их компания к этому отношения не имеет. «Это не мы», — сказал он. Аналогичный комментарий озвучила корреспонденту ТАСС начальник отдела по экологическому мониторингу завода «Бром» Виктория Киреева

На заводе «Титановые инвестиции» ТАСС уточнили, что ведется постоянный мониторинг за состоянием окружающей среды. «На контроле у предприятия находится 300 источников выбросов в атмосферу, более 100 наблюдательных скважин и порядка 40 точек контроля почвы. Экологическая служба предприятия (аттестована Росстандартом) провела собственную внеплановую экстренную проверку санитарно-защитной зоны завода. Результаты показали, что в период 23-25 августа 2018 года чрезвычайных ситуаций, внештатных ситуаций, связанных с возможными залповыми выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, которые могли привести к последствиям, указанным в обращениях, не зафиксировано», — добавили в пресс-службе завода.