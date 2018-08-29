Суд приостановил работу площадки для складирования мусора в Новой Москве

МОСКВА , 29 августа. / ТАСС /. Суд по ходатайству столичного управления Роспотребнадзора приостановил деятельность ООО «Эко-Драйв», устроившего площадку для складирования мусора в поселении Вороновское в Новой Москве, из-за нарушений. Об этом в среду сообщает московское управление ведомства.

"В ходе контрольно-надзорных мероприятий было установлено, что ООО «Эко-Драйв» незаконно осуществляет деятельность по временному складированию и перегрузке отходов для дальнейшей транспортировки на полигон ТБО «Тимохово» [расположен к востоку от МКАД] при отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения, а также с иными грубыми нарушениями санитарного законодательства", — говорится в сообщении.

В числе нарушений служба указывает размещение отходов на открытой площадке, не защищенной от осадков и ветра, что может привести к загрязнению почвы и грунтовых вод опасными веществами.

По решению Троицкого районного суда Москвы от 26 июля работа «Эко-Драйв» была приостановлена на 90 суток. Территория свалки опечатана судебными приставами.