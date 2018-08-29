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Саратовские коммунальщики получили лицензию на утилизацию отходов
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Саратовские коммунальщики получили лицензию на утилизацию отходов 

АиФ 24 минуты назад
Фото: АиФ
Деятельность ресурсоснабжающей организации связана не только с обеспечением бесперебойного водоснабжения жителей города, но и со своевременной утилизацией и размещением отходов, образовавшихся в процессе предоставления коммунальных услуг, сообщает пресс-служба ООО «КВС».
22 августа 2018 года Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Саратовской области выдало ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» бессрочную лицензию. Разрешительный документ дает право на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV опасности (транспортирование отходов III-IV классов опасности, утилизация отходов III-IV классов опасности). Регистрационный номер — №64-00368.
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