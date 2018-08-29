В Липецкой области проложили экологическую тропу

В среду, 29 августа, в микрорайоне «Университетский» открыли экологическую тропу «Дубовая роща», сообщила пресс-служба облправительства.

В рамках областной акции «Экология глазами детей» ребята вместе с педагогами разработали концепцию отдельных отрезков пятнадцатикилометрового маршрута, предложили их благоустройство с указанием экологической значимости и информационным наполнением каждой станции на участке.

На сайте управления экологии и природных ресурсов Липецкой области можно ознакомиться с виртуальными маршрутами каждого участка экологической тропы «Зеленое ожерелье»с предложенными объектами благоустройства, малыми архитектурными формами, информацией на стендах и QR-кодами.