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В Липецкой области проложили экологическую тропу
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В Липецкой области проложили экологическую тропу 

АиФ 39 минут назад
Фото: АиФ
В среду, 29 августа, в микрорайоне «Университетский» открыли экологическую тропу «Дубовая роща», сообщила пресс-служба облправительства.
В рамках областной акции «Экология глазами детей» ребята вместе с педагогами разработали концепцию отдельных отрезков пятнадцатикилометрового маршрута, предложили их благоустройство с указанием экологической значимости и информационным наполнением каждой станции на участке.
На сайте управления экологии и природных ресурсов Липецкой области можно ознакомиться с виртуальными маршрутами каждого участка экологической тропы «Зеленое ожерелье»с предложенными объектами благоустройства, малыми архитектурными формами, информацией на стендах и QR-кодами.
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