Экологическая тропа появилась в Липецкой области

Пятнадцатикилометровая экологическая тропа появилась в Липецкой области благодаря разработанной концепции педагогов "зелёное ожерелье" в рамках областной акции "Экология глазами детей", сообщает пресс-служба администрации области.

В сообщении уточняется, что работы по дальнейшему благоустройству экологического маршрута "Зеленое ожерелье" будут продолжены" в области. Совместными усилиями детей и взрослых будут создаваться и благоустраиваться зеленые зоны для организованного отдыха населения на территории региона.