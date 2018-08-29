Минприроды РФ согласовало создание заповедника «Сходненская» в Подмосковье

"Министерство природных ресурсов и экологии РФ … рассмотрело и согласовало проект постановления правительства Московской области «Об организации прибрежной рекреационной зоны областного значения „Сходненская“, — сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно паспорту создаваемого заповедника, он будет располагаться между микрорайоном Новогорск, жилищным комплексом „Золотые Купола“, садовым некоммерческим товариществом „Лесные поляны“, поселком Форелевого хозяйства „Сходня“ и Новосходненским шоссе. Новая ООПТ будет занимать более 290 га и состоять из трех функциональных зон: заповедной зоны площадью в 149 га, зоны умеренных рекреационных нагрузок почти в 109 га и буферной зоны в 33 га. Согласно документу, изъятие земель не потребуется.

»Прибрежная рекреационная зона включает участок долины реки Сходни с надпойменными террасами и поймами, прилегающую на правом берегу волнистую моренно-водноледниковую равнину, а также фрагмент левобережной моренно-водоледниковой равнины", — говорится в паспорте территории.

Согласно материалам Минэкологии Подмосковья, на территории создаваемой ООПТ встречаются такие редкие для области виды растений, как мускусная земляника, голубая синюха, европейская купальница, широколистный дремлик, мясо-красный пальчатокоренник, персиколистный колокольчик и белоснежная кувшинка. По данным экологов, в долине Сходни обитают 108 видов позвоночных животных, в том числе 68 видов птиц и 19 видов млекопитающих. «Отмеченные в реке в пределах прибрежной рекреационной зоны голавль и елец являются редкими и уязвимыми видами рыб для Московской области в целом. На подпруженных участках реки отмечаются серебряный карась, карп и лещ», — говорится в паспорте ООПТ.

На территории «Сходненской» нельзя будет ничего строить, расширять и прокладывать дороги, вырубать деревья, высаживать чужеродные растения, изменять русла водных объектов и добывать полезные ископаемые. Также будет запрещено поджигать растения, мусорить, разводить костры и ездить на моторном транспорте без специального разрешения.