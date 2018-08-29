Минприроды намерено к 2024 году очистить от мусора 9 тыс. км берегов

"К 2024 году планируем провести экологическую реабилитацию водных объектов на площади свыше 23 тыс. га, очистить 9 тыс. км берегов. Задача очень сложная", — сказал Кобылкин на первом межрегиональном совещании по вопросам экологической безопасности в Северо-Кавказском округе.

По его словам, запланированная в рамках национального проекта «Экология» программа по сохранению уникальных водных объектов будет способствовать наведению порядка на берегах и их очистке от мусора.

Как уточнили в пресс-службе Минприроды, акция по уборке берегов «Вода России» проводится с 2014 года на берегах Байкала, Волги, Дона, Енисея, Оби, Амура, Урала, Печоры, а также множества других рек, озер, водохранилищ и родников. В рамках акции также проводятся просветительские мероприятия, чтобы напомнить, что каждый человек может сделать личный вклад в сохранение воды. Только за 2017 год было собрано более 239 тыс. кубометров мусора.