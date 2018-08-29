Мусороперерабатывающий завод начнут строить под Ангарском в 2019 году

Строительство мусороперерабатывающего завода с технопарком может начаться в Иркутской области в 2019 году. Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Крючков во время пресс-конференции, на которой присутствовал корреспондент «АиФ-Иркутск»

Министр уточнил, что правительство области готовит проектно-сметную документацию будущего завода, место для его строительства уже определено — это промышленная площадка под Ангарском , недалеко от действующего полигона ТБО. Ориентировочная стоимость строительства составит около 2 млрд руб. Финансировать стройку планируют из бюджета Иркутской области и федеральной казны в пропорции 21% на 79% соответственно.

«Мощность завода составит 200 тыс. кубометров в год с возможностью увеличения до 400 тыс. «кубов». Мы сразу закладываем перспективу роста, потому как по планам завод будет обслуживать в основном города иркутской агломерации: Иркутск, Ангарск и Шелехов, а численность населения этих территорий постоянно растёт, объём отходов увеличивается. После того, как завод заработает, поступление отходов на полигоны этих территорий будет сокращаться ежегодно, большую часть мусора мы планируем именно перерабатывать. Изначально была идея построить мусоросжигательный завод, но потом от неё отказались. Рациональнее создать мусороперерабатывающий комплекс, который будет не просто утилизировать отходы, но и позволит готовить сырьё (полимерную крошку) для предприятий, которые занимаются производством из переработанного мусора. Производить сырьё экономически выгодно, это позволит в том числе регулировать тариф на размещение отходов для населения», — пояснил Крючков, уточнив, что строительство завода продлится около двух лет.

Также в 2019 году правительство области намерено начать строительство двух мусоросортировочных станций в Ольхонском районе. По словам министра, большая часть отходов, которые собираются здесь, — это тара, в том числе пластиковая, пригодная для переработки.