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Владелец челябинской шиномонтажки оштрафован на 30 тысяч за мусор
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Владелец челябинской шиномонтажки оштрафован на 30 тысяч за мусор 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
К административной ответственности в виде штрафа в 30 тысяч рублей привлекла прокуратура Центрального района Челябинска владельца местной шиномонтажной мастерской за нарушение правил обращения с отходами IV класса опасности, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.
В своей мастерской индивидуальный предприниматель ремонтировал колеса и сезонно менял резиновые покрышки. В ходе работ образовывались отходы IV класса опасности, включая жестяную тару из-под специальных средств (герметика), обтирочныйматериал, загрязненный автомобильными маслами, использованные автомобильные шины и колпаки для автомобильных дисков. В нарушение требований федерального закона «Об отходах производства и потребления» паспорта на отходы IV класса опасности не были составлены, учет образовавшихся, а также размещенных отходов не велся. Мусор утилизировался где попало.
По итогам проверки прокурор Центрального района вынес постановление о возбуждения дела об административном правонарушении по статье 8.2 КоАП РФ — несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами. После уплаты штрафа индивидуальному предпринимателю предстоит легализовать отходы.
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