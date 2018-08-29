Омские приставы повторно приостановили работу загрязняющего воздух предприятия

ОМСК , 29 августа. / ТАСС /. Сотрудники Управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по Омской области повторно приостановили работу асфальтобетонной установки дорожно-строительной компании, которая велась вопреки вынесенному в 2017 году решению суда. Об этом сообщили в среду ТАСС в Министерстве природных ресурсов и экологии региона.

"Установлено, что СПК «ДорСтрой» на производственной площадке в Омске изготавливает асфальтобетонную смесь при эксплуатации источников выбросов, несмотря на решение Советского районного суда Омска о запрете на их работу. Руководителю предприятия судебным приставом выдано повторное требование о приостановки эксплуатации асфальтобетонной установки, составлен протокол за неисполнение требований суда", — сказали в пресс-службе Минприроды

В пресс-службе УФСПП России по Омской области уточнили, что за самовольное возобновление работы установки вопреки решению суда в отношении компании вынесено постановление об административном нарушении. «Теперь руководству компании придется выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей, а в случае повторного нарушения предполагается уголовная ответственность», — подчеркнули в ведомстве.

О проблеме загрязнения атмосферы в Омске стало известно в марте прошлого года, когда весь город заполонил удушливый химический запах и было зафиксировано превышение нормы концентрации этилмеркаптана в 400 раз. Источник загрязнения так и не был найден. В июле жители города почти две недели жаловались на неприятный запах. В результате власти региона установили, что источником выбросов был химический завод, который работал без очистных сооружений. Деятельность предприятия была приостановлена до установки нового очистного оборудования.