Омские приставы повторно приостановили работу загрязняющего воздух предприятия 

ОМСК, 29 августа. /ТАСС/. Сотрудники Управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по Омской области повторно приостановили работу асфальтобетонной установки дорожно-строительной компании, которая велась вопреки вынесенному в 2017 году решению суда. Об этом сообщили в среду ТАСС в Министерстве природных ресурсов и экологии региона.
"Установлено, что СПК «ДорСтрой» на производственной площадке в Омске изготавливает асфальтобетонную смесь при эксплуатации источников выбросов, несмотря на решение Советского районного суда Омска о запрете на их работу. Руководителю предприятия судебным приставом выдано повторное требование о приостановки эксплуатации асфальтобетонной установки, составлен протокол за неисполнение требований суда", — сказали в пресс-службе Минприроды.
В пресс-службе УФСПП России по Омской области уточнили, что за самовольное возобновление работы установки вопреки решению суда в отношении компании вынесено постановление об административном нарушении. «Теперь руководству компании придется выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей, а в случае повторного нарушения предполагается уголовная ответственность», — подчеркнули в ведомстве.
О проблеме загрязнения атмосферы в Омске стало известно в марте прошлого года, когда весь город заполонил удушливый химический запах и было зафиксировано превышение нормы концентрации этилмеркаптана в 400 раз. Источник загрязнения так и не был найден. В июле жители города почти две недели жаловались на неприятный запах. В результате власти региона установили, что источником выбросов был химический завод, который работал без очистных сооружений. Деятельность предприятия была приостановлена до установки нового очистного оборудования.
Ранее сообщалось, что во вторник, 28 августа, президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Омск обратил внимание врио губернатора Александра Буркова на важность экологического контроля в регионе. Город вошел в майский указ главы государства и обязан к 2024 году снизить объемы вредных выбросов на 20%.