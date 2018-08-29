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Омская компания продолжила загрязнять воздух, несмотря на решение суда
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Омская компания продолжила загрязнять воздух, несмотря на решение суда 

Омск Здесь 31 минуту назад
Фото: Омск Здесь
К компании «ДорСтрой» уже применялись такие меры, но руководство проигнорировало судебное решение и вопреки закону снова запустило производство. В январе 2017 года Советский районный суд постановил приостановить производство компании «ДорСтрой», цех которой находится по адресу ул. Барабинская, 20а. Эта строительно-производственная компания специализируется на изготовлении асфальтобетонной смеси, но при этом процессе в воздух производились вредные выбросы, что и стало причиной приостановки работы.
Спустя полтора года, 22 августа 2018 года, министерством природных ресурсов и экологии Омской области совместно с отделом судебных приставов была проведена проверка исполнения решения суда. Оказалось, что, несмотря на решение суда, компания «ДорСтрой» не приостановила производство и эксплуатирует источник выбросов вредных веществ.
По заявлению Минприроды Омской области возобновлено исполнительное производство по решению суда о приостановлении источников выбросов, — пояснили в пресс-службе министерства. — Руководителю предприятия судебным приставом выдано повторное требование о приостановлении эксплуатации асфальтобетонной установки, составлен протокол за неисполнение требований судебного пристава-исполнителя.
Какие загрязняющие вещества выбрасывались в воздух, корреспонденту "Омск Здесь" в Минприроды оперативно пояснить не смогли.
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