Омская компания продолжила загрязнять воздух, несмотря на решение суда

К компании «ДорСтрой» уже применялись такие меры, но руководство проигнорировало судебное решение и вопреки закону снова запустило производство. В январе 2017 года Советский районный суд постановил приостановить производство компании «ДорСтрой», цех которой находится по адресу ул. Барабинская, 20а. Эта строительно-производственная компания специализируется на изготовлении асфальтобетонной смеси, но при этом процессе в воздух производились вредные выбросы, что и стало причиной приостановки работы.

Спустя полтора года, 22 августа 2018 года, министерством природных ресурсов и экологии Омской области совместно с отделом судебных приставов была проведена проверка исполнения решения суда. Оказалось, что, несмотря на решение суда, компания «ДорСтрой» не приостановила производство и эксплуатирует источник выбросов вредных веществ.

По заявлению Минприроды Омской области возобновлено исполнительное производство по решению суда о приостановлении источников выбросов, — пояснили в пресс-службе министерства. — Руководителю предприятия судебным приставом выдано повторное требование о приостановлении эксплуатации асфальтобетонной установки, составлен протокол за неисполнение требований судебного пристава-исполнителя.