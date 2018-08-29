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Руины комбината в Хабаровском крае заканчивают чистить от ртути
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Руины комбината в Хабаровском крае заканчивают чистить от ртути 

Хабаровский край сегодня 46 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Работы по ликвидации экологически опасного объекта в Амурске Хабаровского края перешли в завершающий этап. Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в министерстве природных ресурсов региона, очистка территории бывшего целлюлозно-картонного комбината закончится в декабре 2018 года.
— Основная часть работ по ликвидации ртутного загрязнения хлорного цеха бывшего Амурского ЦКК выполнена, — говорит заместитель председателя комитета по охране окружающей среды — начальник отдела обращения с отходами Евгений Москвин. — До декабря 2018 года под контролем министерства природных ресурсов края, представителей администрации Амурского района и сотрудников Тихоокеанского государственного университета с объекта вывезут порядка 3 тонн ртути, общая площадь очищенной территории составит 0.6 га.
Как подчеркнул Евгений Москвин, ликвидация хлорного цеха позволит рассматривать всю территорию бывшего Амурского ЦКК как потенциальную инвестиционную площадку для строительства производственных объектов. Напомним, комбинат закрылся в начале 90-х годов прошлого века, его цеха и сооружения со временем превратились в развалины. Главным источником экологической опасности долгие годы оставались разливы ртути, использовавшейся в производстве. Работы по ликвидации объекта начались в 2013-м году, завершить их помогла федеральная программа «Чистая страна», по которой в 2018 году на ЦКК Амурска выделено более 50 млн рублей.
— После ликвидации здания хлорного цеха в хозяйственный оборот может вернуться 40 га земель промышленного назначения, — отметили в минприроды Хабаровского края.
Имеющиеся вблизи Амурска лесные ресурсы могут быть освоены с помощью нового целлюлозно-бумажного комбината с экологически чистыми технологиями мощностью 500 тыс. тонн сульфатной целлюлозы в год. Строительство производства примерной стоимостью 1,5 млрд долларов США может начаться уже в следующем году.
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