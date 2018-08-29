Северная Осетия планирует принять участие в шести программах нацпроекта «Экология»

МАГАС , 28 августа. / ТАСС /. Северная Осетия планирует принять участие в шести проектах национальной программы «Экология». В рамках реализации проектов планируется восстановить популяцию благородного оленя в регионе и строительство заводов по переработке мусора, сообщил на совещании по вопросам экологической безопасности Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в Магасе министр природных ресурсов и экологии региона Чермен Мамиев.

"Мы подготовили региональную составляющую по таким проектам: «Чистая страна», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия», «Сохранение лесов», «Строительство объектов по сортировке и переработке ТКО» и «Чистая вода». Соответствующие предложения по всем этим проектам были отправлены в адрес Минприроды РФ.

Правительством региона будут предусмотрены дополнительные средства на реализацию всех этих программ", — сказал Мамиев.

По его словам, в республике уже сделано многое для развития экологии, но по проектам нацпрограммы у властей большие планы. «Мы планируем создать в республике Северо-Кавказский питомник по разведению редких и исчезающих краснокнижных видов животных и на его базе создать инфраструктуру по туризму, также мы планируем увеличить популяцию благородного оленя в республике. Мы планируем создать и лесосеменной центр и построить заводы по сортировке и переработке твердых бытовых отходов», — добавил министр.

Нацпроект «Экология» осуществляется в рамках указа президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года. В его рамках реализуются федеральные программы «Чистая страна», «Строительство объектов по сортировке и переработке ТКО преимущественно с использованием российских технологий и оборудования», «Инфраструктура 1-2-го класса опасности», «Чистый воздух», «Питьевая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение уникальной водной системы озера Байкал», «Сохранение биологического разнообразия», «Сохранение лесов».