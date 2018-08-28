Мусороперерабатывающие заводы построят в Дагестане за счет инвесторов

МАГАС , 28 августа. / ТАСС /. Заводы по переработке мусора будут построены в Дагестане за счет средств инвесторов, сообщил во вторник министр природных ресурсов и экологии республики Набиюла Карачаев.

"В ближайший месяц мы определимся, где будем строить эти заводы, конечно, мы будем их строить за счет инвесторов. Но мы подали заявки для подготовки проектно-сметной документации. На 2019 год это 175 млн рублей, на 2020 год — 586 млн рублей. И мы заложили в своем бюджете софинансирование 10% на 2019-2010 годы", — сказал он на совещании по вопросам экологической безопасности Северо-Кавказского федерального округа под председательством главы Минприроды Дмитрия Кобылкина в Магасе.

Также Карачаев рассказал, что дагестанское минприроды работает как с российскими, так и с зарубежными инвесторами. По его словам, в регионе появятся новые полигоны и места для временного хранения мусора.

"Мы определили места, где у нас будут полигоны, места временного хранения мусора, переработки вторичных отходов. К некоторым из них уже подведена инфраструктура. Для улучшения экологической обстановки в регионе просто необходима системная работа, и мы переходим, как и вся страна, на программу по обработке твердых коммунальных отходов", — добавил Карачаев.

Ранее сообщалось, что Дагестаном было заключено соглашение с российско-итальянской компанией о переработке жидких отходов с последующим производством минеральных удобрений. По данным регионального минприроды, за 2017 год в регионе выявили и ликвидировали порядка 200 несанкционированных свалок на площади более 50 га.