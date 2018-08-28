Власти Ставрополья намерены рекультивировать свыше 70 свалок по нацпроекту «Экология»

ПЯТИГОРСК , 28 августа. / ТАСС /. Власти Ставрополья рассчитывают, что участие в нацпроекте «Экология», разработка которого начата по инициативе президента России, позволит региону укрепить безопасность на водоемах в период паводков и рекультивировать более 70 свалок. Об этом сообщил во вторник губернатор Владимир Владимиров в Магасе (Ингушетия) на межрегиональном совещании по вопросам экологической безопасности на Северном Кавказе.

Нацпроект «Экология» осуществляется в рамках указа президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года. В его рамках реализуются федеральные программы «Чистая страна», «Строительство объектов по сортировке и переработке ТКО преимущественно с использованием российских технологий и оборудования», «Инфраструктура 1-2-го класса опасности», «Чистый воздух», «Питьевая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение уникальной водной системы озера Байкал», «Сохранение биологического разнообразия», «Сохранение лесов».

"Мы рассчитываем, что участие в национальном проекте «Экология» позволит значительно продвинуться в решении ключевых проблем. Природа Ставрополья, всего Северного Кавказа заслуживает нашей благодарности, заботы и внимания", — отметил Владимиров, которого цитирует пресс-служба губернатора региона.

По его словам, сейчас на реках и гидрообъектах края реализуется 26 защитных и профилактических мероприятий, на 2019 год запланировано 33. Но для защиты жителей, поселений и экономики края от паводковых разливов в среднесрочной перспективе необходимо выполнить еще 145 мероприятий, что можно закрепить в плане действий по выполнению нацпроекта. «Участие региона в мероприятиях нацпроекта может стать платформой для комплексного решения вопроса противопаводковой безопасности Ставрополья», — считает он.

Участие региона в направлении «Чистая страна» нацпроекта помогло бы также решить проблему свалок. На несанкционированных или закрытых свалках за десятилетия накоплено около 17 млн т отходов. «Срочно необходимо в качестве первоочередных действий рекультивировать 73 таких объекта, и в решении проблемы региону необходима помощь федерального центра», — считает Владимиров.