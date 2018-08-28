Глава Минприроды: Росприроднадзор и Росгидромет объединяться не будут 

Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин на совещании по вопросам экологической безопасности СКФО в Магасе заявил, что федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и Росприроднадзор объединяться не будут. Об этом сообщил «Интерфакс».
Он отметил, что Росприроднадзор как основной орган, выполняющий указ президента РФ и наблюдающий за реализацией нацпроекта «Экология», рассчитанного до 2024 года, реорганизован быть не может.
«Росприроднадзор не будет объединяться с Росгидрометом. Росгидромет в дальнейшем будет реорганизован. У него есть очень хорошая коммерческая составляющая, которая должна непосредственно участвовать в формировании денежных средств. На этой программе Росгидромет должен обновлять свои источники наблюдения в будущем», — сказал Кобылкин.
Глава Росгидромета Максим Яковенко сообщил о предложении, внесенном в правительство России. Оно подразумевает объединение всех метеослужб страны в единую госкорпорацию.
«В рамках существующей структуры органов власти и федеральных государственных бюджетных учреждений вы не можете перебросить деньги с одного учреждения на другое. Это проблема. В рамках госкорпорации или публично-правовой компании это проще делать», — сказал Яковенко.