Глава Минприроды: Росприроднадзор и Росгидромет объединяться не будут

Он отметил, что Росприроднадзор как основной орган, выполняющий указ президента РФ и наблюдающий за реализацией нацпроекта «Экология», рассчитанного до 2024 года, реорганизован быть не может.

«Росприроднадзор не будет объединяться с Росгидрометом. Росгидромет в дальнейшем будет реорганизован. У него есть очень хорошая коммерческая составляющая, которая должна непосредственно участвовать в формировании денежных средств. На этой программе Росгидромет должен обновлять свои источники наблюдения в будущем», — сказал Кобылкин.

«В рамках существующей структуры органов власти и федеральных государственных бюджетных учреждений вы не можете перебросить деньги с одного учреждения на другое. Это проблема. В рамках госкорпорации или публично-правовой компании это проще делать», — сказал Яковенко.