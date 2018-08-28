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В Ингушетии в субботнике к первому Дню реки Сунжа приняли участие около 100 тыс. человек
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В Ингушетии в субботнике к первому Дню реки Сунжа приняли участие около 100 тыс. человек 

ТАСС 2 часа назад
МАГАС, 28 августа. /ТАСС/. Новый республиканский праздник День реки Сунжа отметили в Ингушетии масштабным субботником, в котором приняли участие около 100 тыс. человек. Помимо благоустройства и очистки реки и ее берегов в двух сельских поселениях региона, на этой же площадке прошла презентация проекта «Президентский Сад».
"В этом году мы впервые празднуем День реки Сунжа — праздник, призванный формировать ответственную с точки зрения экологии гражданскую позицию населения и привлечь внимание жителей республики к данной проблеме. В рамках проекта «Президентский Сад» у берега реки для его укрепления будет высажено около 10 тыс. плодовых деревьев", — сказал глава региона Юнус-Бек Евкуров во время экологического субботника.
В акции приняли участие более 100 тыс. волонтеров, представители всех органов государственной и муниципальной власти, общественные организации и просто активные жители республики.
"Это замечательная акция и хорошая практика, которая сделает республику намного чище, красивее. Для этого у вас есть все необходимое. Хотелось бы, чтобы с годами волонтеров в этом направлении становилось больше и больше, потому что это самые активные слои населения, за которыми потянутся и все остальные", — сказал министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.
Река Сунжа — самый крупный водный объект Ингушетии. Общая протяженность реки — 278 км, 66,5 км из них — на территории региона.
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