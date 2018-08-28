Глава Минприроды заявил о реорганизации Росгидромета

"Росгидромет будет в дальнейшем реорганизован, у него есть очень хорошая коммерческая составляющая, которая должна непосредственно участвовать в формировании денежных средств, и на эту программу Росгидромет должен обновлять свои источники наблюдения в будущем", — сказал он.

По его словам, другое подотчетное министерству ведомство — Росприроднадзор — реорганизовано не будет. «Росприроднадзор — основной орган, который будет наблюдать за тем, как будет выполняться указ президента, и как выполнен будет в 2024 году национальный проект „Экология“, — сказал Кобылкин.

Нацпроект „Экология“ осуществляется в рамках указа президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года. В его рамках реализуются федеральные программы „Чистая страна“, „Строительство объектов по сортировке и переработке ТКО преимущественно с использованием российских технологий и оборудования“, „Инфраструктура 1-2-го класса опасности“, „Чистый воздух“, „Питьевая вода“, „Оздоровление Волги“, „Сохранение уникальной водной системы озера Байкал“, „Сохранение биологического разнообразия“, „Сохранение лесов“.