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Глава Минприроды заявил о реорганизации Росгидромета
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Глава Минприроды заявил о реорганизации Росгидромета 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МАГАС, 28 августа. /ТАСС/. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) в будущем будет реорганизована, ведомство будет обновлять средства наблюдения. Об этом сообщил во вторник журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин в ходе рабочей поездки в Ингушетию.
"Росгидромет будет в дальнейшем реорганизован, у него есть очень хорошая коммерческая составляющая, которая должна непосредственно участвовать в формировании денежных средств, и на эту программу Росгидромет должен обновлять свои источники наблюдения в будущем", — сказал он.
По его словам, другое подотчетное министерству ведомство — Росприроднадзор — реорганизовано не будет. «Росприроднадзор — основной орган, который будет наблюдать за тем, как будет выполняться указ президента, и как выполнен будет в 2024 году национальный проект „Экология“, — сказал Кобылкин.
Нацпроект „Экология“ осуществляется в рамках указа президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года. В его рамках реализуются федеральные программы „Чистая страна“, „Строительство объектов по сортировке и переработке ТКО преимущественно с использованием российских технологий и оборудования“, „Инфраструктура 1-2-го класса опасности“, „Чистый воздух“, „Питьевая вода“, „Оздоровление Волги“, „Сохранение уникальной водной системы озера Байкал“, „Сохранение биологического разнообразия“, „Сохранение лесов“.
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