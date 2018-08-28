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Роспотребнадзор не обнаружил превышения предельных норм загрязнения воздуха в Армянске
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Роспотребнадзор не обнаружил превышения предельных норм загрязнения воздуха в Армянске 

Rambler News Service 39 минут назад
Специалисты крымского управления Роспотребнадзора не выявили превышения предельно-допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе близ химзавода в городе Армянске, заявили в пресс-службе ведомства.
«По состоянию на 28.08.2018 г. результаты исследований на содержание в атмосферном воздухе: ангидрид сернистый, азота диоксид, углерода оксид, кислота серная, хлор, водорода хлорид, водорода фторид, аммиак, сероводород — концентрации не превышают установленных ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений»», — говорится в сообщении.
Сейчас сотрудники ведомства проверяют предприятия ПАО «Бром» и ПАО «Крымский содовый завод» на предмет превышения ПДК. В комиссии также участвуют представители природоохранной прокуратуры республики и министерства экологии Крыма.
Отбор проб атмосферного воздуха был проведен не только в Армянске, но и в селе Перекоп Красноперекопского района Крыма и в самом городе Красноперекопск. Там же специалисты Роспотребнадзора произвели забор почвы.
В ночь с 23 на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестных веществ, из-за чего на листьях деревьев и крышах домов появился маслянистый налет желтоватого цвета. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что выбросы произошли на заводе «Титан» в Армянске. В пресс-службе завода сообщили, что предприятие не было причастно к инциденту.
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