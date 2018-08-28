Роспотребнадзор не обнаружил превышения предельных норм загрязнения воздуха в Армянске

Специалисты крымского управления Роспотребнадзора не выявили превышения предельно-допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе близ химзавода в городе Армянске , заявили в пресс-службе ведомства.

«По состоянию на 28.08.2018 г. результаты исследований на содержание в атмосферном воздухе: ангидрид сернистый, азота диоксид, углерода оксид, кислота серная, хлор, водорода хлорид, водорода фторид, аммиак, сероводород — концентрации не превышают установленных ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений»», — говорится в сообщении.

Сейчас сотрудники ведомства проверяют предприятия ПАО «Бром» и ПАО «Крымский содовый завод» на предмет превышения ПДК. В комиссии также участвуют представители природоохранной прокуратуры республики и министерства экологии Крыма.

Отбор проб атмосферного воздуха был проведен не только в Армянске, но и в селе Перекоп Красноперекопского района Крыма и в самом городе Красноперекопск. Там же специалисты Роспотребнадзора произвели забор почвы.