Практически все городские жители к 2024 году получат чистую питьевую воду

"По прогнозу нашего соисполнителя — Минстроя России , к концу 2024 года мы обеспечим более 90% городского населения чистой питьевой водой. Прорабатывается вопрос о снабжении качественной питьевой водой жителей сельских территорий", — сказал Кобылкин на совещании в рамках рабочей поездки в Ингушетию.

Он также заметил, что руководство Ингушетии активно принимает участие в проработке национального проекта «Экология».

"В рамках приоритетного проекта «Чистая страна» на территории республики планируется ликвидировать места несанкционированного размещения отходов в Назрани, Малгобеке, Карабулаке, Нестеровском", — добавил Кобылкин.