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Минприроды: более 90% городского населения РФ обеспечат чистой питьевой водой к 2024 году
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Минприроды: более 90% городского населения РФ обеспечат чистой питьевой водой к 2024 году 

ТАСС 49 минут назад
МАГАС, 28 августа. /ТАСС/. Минприроды РФ планирует обеспечить чистой питьевой водой более 90% жителей городов России в рамках нацпроекта «Экология» до 2024 года, модернизировав системы водоснабжения при содействии Минстроя РФ. Об этом во вторник заявил глава министерства Дмитрий Кобылкин.
"К концу 2024 года мы обеспечим более 90% городского населения чистой питьевой водой. Прорабатывается вопрос о снабжении качественной питьевой водой жителей сельских территорий", — сказал он.
Также до 2024 года планируется провести экологическую реабилитацию водных объектов на площади свыше 23 тыс. гектаров и очистить 9 тыс. километров берегов водоемов по всей России, добавил Кобылкин.
В рамках проекта «Экология» реализуются следующие федеральные программы: «Чистая страна», «Строительство объектов по сортировке и переработке ТКО преимущественно с использованием российских технологий и оборудования», «Инфраструктура 1-2-го класса опасности», «Чистый воздух», «Питьевая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение уникальной водной системы озера Байкал», «Сохранение биологического разнообразия», «Сохранение лесов».
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