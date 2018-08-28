Минприроды: более 90% городского населения РФ обеспечат чистой питьевой водой к 2024 году

"К концу 2024 года мы обеспечим более 90% городского населения чистой питьевой водой. Прорабатывается вопрос о снабжении качественной питьевой водой жителей сельских территорий", — сказал он.

Также до 2024 года планируется провести экологическую реабилитацию водных объектов на площади свыше 23 тыс. гектаров и очистить 9 тыс. километров берегов водоемов по всей России, добавил Кобылкин.

В рамках проекта «Экология» реализуются следующие федеральные программы: «Чистая страна», «Строительство объектов по сортировке и переработке ТКО преимущественно с использованием российских технологий и оборудования», «Инфраструктура 1-2-го класса опасности», «Чистый воздух», «Питьевая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение уникальной водной системы озера Байкал», «Сохранение биологического разнообразия», «Сохранение лесов».