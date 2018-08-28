Мурманский морской торговый порт начал внедрять систему экологического менеджмента

МОСКВА , 28 августа. / ТАСС /. Мурманский морской торговый порт (АО «ММТП») начал внедрять систему экологического менеджмента. Для каждого сотрудника предприятия экологи подготовили памятку, в которой прописаны все обязанности портовика в сфере охраны окружающей среды. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ММТП.

"Специалисты службы экологической безопасности «ММТП» разработали и приступили к реализации комплекса мероприятий по внедрению системы экологического менеджмента в общую систему управления предприятием. Эти меры направлены на повышение эффективности деятельности предприятия в сфере экологии и участие каждого сотрудника ММТП в реализации природоохранной политики", — отмечается в сообщении.

Представители ММТП добавили, что в ближайшее время в Мурманском морском торговом порту планируется провести внешний сертификационный аудит системы экологического менеджмента силами санкт-петербургской ассоциации по сертификации «Русский реестр».

Ранее сообщалось, что Мурманский морской торговый порт начал внедрять оборудование для снижения выбросов выхлопных газов в атмосферу. Благодаря использованию новых технологий объем вредных веществ в воздухе может быть снижен на 8%. Суть нововведения состоит в том, что на технику устанавливается дополнительное оборудование, которое, по оценкам специалистов, позволяет добиться экономии топлива и сокращения выбросов выхлопных газов.