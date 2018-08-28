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«В Калининградской области нужен строгий контроль за выбросом конкретных предприятий»
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«В Калининградской области нужен строгий контроль за выбросом конкретных предприятий» 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Воздух в Прибрежном интенсивно загрязняется на протяжении многих лет. Заложниками приоритета экономики над экологией являются более 6 тысяч человек, проживающих в поселке. Еще в 2013 году на промышленной площадке проводился экологический аудит, по результатам которого были выявлены превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по трем веществам, выбрасываемым предприятиями „Балттекстиль“, „Браво-БВР“ и „Метупак“. В частности, по формальдегиду превышение составляло втрое больше допустимой концентрации.
С тех пор ситуация не изменилась. Установленный на промплощадке газоанализатор 22 и 23 августа текущего года также показал превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) по формальдегиду в 1,5 раза, а 11 и 17 августа — в 25 раз. Данное вещество образуется в результате производственных процессов на предприятии „Метупак“.
К сожалению, власти Калининградской области не смогли разработать и реализовать стратегию снижения негативного воздействия на окружающую среду промышленными объектами в поселке Прибрежный. Приостановка деятельности одного из предприятий — „Браво-БВР“, радикально не повлияла на экологическую обстановку в Прибрежном. И, похоже, плана действий в такой ситуации у регионального Минприроды пока нет.
На данный момент в администрации Калининграда идет речь о создании единой для всех промышленных предприятий в Прибрежном санитарно-защитой зоны. Но она не является сама по себе гарантом чистоты воздуха. Здесь нужен строгий контроль за выбросом конкретных предприятий. В случае регулярных превышений, по аналогии с „Браво-БВР“, следует в судебном порядке приостанавливать деятельность того же „Метупака“ до приведения выбросов к нормативным показателям.
Если исполнить требования по охране окружающей среды предприятия по каким-то причинам не могут, выход только один — перемещение таких производств за пределы населенных пунктов. Год назад об этом заявлял губернатор Калининградской области Антон Алиханов, предлагая предприятиям в Прибрежном передислоцироваться в индустриальные парки, в частности, в Храброво. Но пока никаких конкретных решений об этом не принято».
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