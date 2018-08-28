Аксенов заявил об отсутствии опасности для жителей Крыма от выброса неизвестного вещества

По данным Роспотребнадзора, взвесь видна, чувствуется в воздухе и оставляет за собой следы, но не угрожает местному населению.

«Предварительные данные Роспотребнадзора : здоровью граждан выброс не угрожает», — заявил Аксенов.

Как он отметил, ссылаясь на данные, полученные экспертами, взвесь видна и чувствуется в воздухе, оставляет следы на поверхностях, но на данный момент еще рано говорить о чем-то конкретном.

«Результаты работы будут опубликованы, причины будут понятны, не хочу заранее что-то озвучивать», — заявил глава Крыма.

Также он отметил, что специалисты работают над проблемой уже третий день, и вскоре результаты исследований будут опубликованы. Слова Аксенова передает ТАСС