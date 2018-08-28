Аксенов заявил об отсутствии опасности для жителей Крыма от выброса неизвестного вещества 

По данным Роспотребнадзора, взвесь видна, чувствуется в воздухе и оставляет за собой следы, но не угрожает местному населению.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов прокомментировал ситуацию с зафиксированным на границе с Украиной выбросом неизвестного химического вещества. По его словам, жители вне опасности.
«Предварительные данные Роспотребнадзора: здоровью граждан выброс не угрожает», — заявил Аксенов.
Как он отметил, ссылаясь на данные, полученные экспертами, взвесь видна и чувствуется в воздухе, оставляет следы на поверхностях, но на данный момент еще рано говорить о чем-то конкретном.
«Результаты работы будут опубликованы, причины будут понятны, не хочу заранее что-то озвучивать», — заявил глава Крыма.
Также он отметил, что специалисты работают над проблемой уже третий день, и вскоре результаты исследований будут опубликованы. Слова Аксенова передает ТАСС.
Напомним, ранее в Армянске произошел выброс неизвестного вещества, из-за которого образовался маслянистый налет на крышах домов и листьях деревьев. Природа происхождения выброса неизвестна.