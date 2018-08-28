РФ призвала усилить борьбу с пластиковыми отходами на конференции по Балтийскому морю

"Мы обсуждали главный вопрос, ради которого собирается конференция — это устойчивое развитие Балтийского региона. Рассматривались темы, которые связаны с вопросами уровня жизни и благосостояния населения, миграционной политики, туризма, развития энергетики. Впервые достаточно мощно обсуждался вопрос экологии, защиты Балтийского моря, попадания туда, прежде всего, пластиковых отходов", — указала она.

"Эта тема сегодня является достаточно серьезной и перспективной, поэтому российская сторона предложила всем провести консультации со своими правительствами и на будущем заседании постоянного комитета ПКМБ в ноябре решать вопрос о создании специальной экспертной рабочей группы, которая бы находила решения того, как мы будем заниматься уничтожением этих отходов, чтобы была создана специальная программа и можно было общими коллективными усилиями стран и балтийских регионов решать эту проблему. Она не является однодневной, потребуется достаточно много времени и ресурсов", — подчеркнула Пивненко.

Проблема пластика в море

По данным Хельсинкской комиссии по Балтийскому морю (ХЕЛКОМ), каждый год до 10% произведенного в мире пластика, объем которого достигает 300 млн тонн, попадает в морскую среду в качестве мусора. В общей массе морского мусора доля пластика колеблется от 60% до 80%, а в некоторых районах доходит до 90-95%.

Проблему создают также свалки бытовых отходов, расположенные вблизи морского берега — оттуда мусор ветром переносится в воду. Большое количество микропластика, который содержится, например, в косметических продуктах, поступает со сточными водами, как и прочие бытовые отходы. Эксперты ХЕЛКОМ отмечают, что поведение потребителей является главной причиной образования морского мусора в Балтийском море — он на 48% состоит из бытовых отходов.

По данным Хельсинкской комиссии, ежегодно с бытовыми стоками в водосборный бассейн Балтийского моря попадает около 130 тонн полиэтиленовых частиц продуктов личной гигиены.

ХЕЛКОМ поставила задачу снизить к 2025 году количество морского мусора в Балтийском море на 50%. Еще в 2014 году Хельсинкская комиссия сформировала План действий по морскому мусору для Балтийского моря, в котором перечислено более 30 конкретных региональных действий, реализация которых необходима для очистки моря от мусора. Список включает меры по управлению отходами и системами сточных вод, ликвидацию свалок и другие.

О конференции

Парламентская конференция Балтийского моря проходила на Аландских остовах 27-28 августа, в ней приняли участие около 200 человек, в том числе делегации 11 стран и региональных парламентов. В рамках мероприятия состоялись несколько экспертных сессий, где, в частности, обсуждалась экологическая кооперация в регионе.