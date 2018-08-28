Осенью в Южнопортовом высадят более 1000 кустарников

Свыше одной тысячи кустарников будет высажено осенью на территории района Южнопортовый. Об этом заявил глава управы Сергей Никитин

— На осенний период у нас запланирована высадка 40 деревьев и 1084 кустарников, которые появятся в 24 дворах. Ранее добро на высадку зеленых насаждений дал Департамент природопользования и охраны окружающей среды, — уточнил Никитин.

По его словам, весной текущего года на 25 придомовых территориях Южнопортового было высажено 25 деревьев ценных пород, среди которых — липа, береза и рябина. (ео)