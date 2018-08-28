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Осенью в Южнопортовом высадят более 1000 кустарников
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Осенью в Южнопортовом высадят более 1000 кустарников 

Управа Южнопортового района 50 минут назад
Фото: Управа Южнопортового района
Свыше одной тысячи кустарников будет высажено осенью на территории района Южнопортовый. Об этом заявил глава управы Сергей Никитин.
— На осенний период у нас запланирована высадка 40 деревьев и 1084 кустарников, которые появятся в 24 дворах. Ранее добро на высадку зеленых насаждений дал Департамент природопользования и охраны окружающей среды, — уточнил Никитин.
По его словам, весной текущего года на 25 придомовых территориях Южнопортового было высажено 25 деревьев ценных пород, среди которых — липа, береза и рябина. (ео)
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