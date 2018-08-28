Куда выбрасывать строительный мусор, чтобы не оштрафовали?

Недавно глава Ставрополя Андрей Джатдоев заявил, что горожан пора штрафовать за неправильную утилизацию строительного мусора

Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, а также объектов культурно-бытового назначения, вывозят транспортом строительных организаций на специально выделенные участки, — гласит «СанПиН 42-128-4690-88». На практике это обозначает, что после ремонта придётся обратиться в специализированную организацию, чтобы её работники вывезли мусор за вас.

«Выбрасывать отходы, оставшиеся после строительства и капитального ремонта, в обычный бак во дворе нельзя, потому что мусоровозы не рассчитаны на перевозку таких тяжестей, — объяснил начальник отдела по проведению государственной политики в области обращения с отходами в министерстве ЖКХ Ставропольского края Игорь Падалка. — Кроме того, строительный мусор не подходит под определение «твёрдые бытовые отходы», и на него не распространяется норматив накопления».

Как пояснили в министерстве ЖКХ, отходы от косметического ремонта можно выбрасывать в контейнер во дворе. Вас не оштрафуют, если вы поместите в бак снятые со стен обои, пустые банки, ненужные кисти.