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Куда выбрасывать строительный мусор, чтобы не оштрафовали?
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Куда выбрасывать строительный мусор, чтобы не оштрафовали? 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Недавно глава Ставрополя Андрей Джатдоев заявил, что горожан пора штрафовать за неправильную утилизацию строительного мусора
Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, а также объектов культурно-бытового назначения, вывозят транспортом строительных организаций на специально выделенные участки, — гласит «СанПиН 42-128-4690-88». На практике это обозначает, что после ремонта придётся обратиться в специализированную организацию, чтобы её работники вывезли мусор за вас.
«Выбрасывать отходы, оставшиеся после строительства и капитального ремонта, в обычный бак во дворе нельзя, потому что мусоровозы не рассчитаны на перевозку таких тяжестей, — объяснил начальник отдела по проведению государственной политики в области обращения с отходами в министерстве ЖКХ Ставропольского края Игорь Падалка. — Кроме того, строительный мусор не подходит под определение «твёрдые бытовые отходы», и на него не распространяется норматив накопления».
Как пояснили в министерстве ЖКХ, отходы от косметического ремонта можно выбрасывать в контейнер во дворе. Вас не оштрафуют, если вы поместите в бак снятые со стен обои, пустые банки, ненужные кисти.
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