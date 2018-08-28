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Экологическая тропа в «Зауральском лесу» уведёт в осень
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Экологическая тропа в «Зауральском лесу» уведёт в осень 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
О торжественном открытии 31 августа экологической тропы в особо охраняемой природной территории местного значения «Зауральский лес» сообщает портал kurgan-city.ru  Заказчиком оборудования пешеходного маршрута выступило МБУ «КурганЛес». Экологическая тропа начинается в районе поворота на микрорайон Тополя столицы Зауралья. Как ранее рассказывало ИА «Уральский меридиан», протяженность тропы составит 1,5 километра. На тропе будет обустроено 17 стоянок, на которых посетителям планируют рассказывать про растительность Курганской области, разнообразие зауральской флоры и растениях, занесенных в Красную книгу. Также на тропе будут установлены информационные аншлаги
Торжественное мероприятие запланировано на 11 часов 30 минут. По мнению организаторов символично, что проект реализован перед началом учебного года в городских образовательных учреждениях.
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