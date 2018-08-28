Омские кадеты-новички выпустят мальков русского осетра в Иртыш

Экологическую акцию «Реки впадают в моря» проведут для омских кадет. 30 августа в 11.30 кадеты выпустят в реку Иртыш 2500 мальков русского осетра, которых специально вырастили для этой акции на омском рыбоводном хозяйстве ООО «Бородино». Это проект Международного экологического фонда «Чистые моря». Помимо этого состоится ещё ряд мероприятий экологической направленности. В финальной части проекта кадеты снимут мультипликационный фильм об осетрёнке Андрее.

В акции «Реки впадают в моря» примут участие юные кадеты, которые только поступили в Омский кадетский военный корпус. Для них это будет первое мероприятие в стенах нового учебного заведения.