Предприятие по производству древесного углях в Ленобласти выбрасывало в воздух вредные вещества

Природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения ООО «ПК „Ресурс“ требований природоохранного законодательства. В отношении предприятия возбуждены дела об административных правонарушениях и переданы на рассмотрение в комитет государственного экологического надзора Ленобласти

Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе Прокуратуры ЛО, природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований природоохранного законодательства ООО „ПК „Ресурс“ при осуществлении деятельности по производству древесного угля на территории пос. им. Морозова Всеволожского района.

ООО „ПК „Ресурс“ эксплуатируют стационарные источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (4 пиролизных печи). При этом, предприятием не проведена инвентаризация выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, не получено разрешение на их выброс.

Кроме того, на арендуемом обществом земельном участке, непосредственно на почве, размещены отходы производства и потребления.